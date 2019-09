Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey se juntam em clipe de 'Don't Call Me Angel'

O remake de "As Panteras" rendeu uma parceria de peso para a trilha sonora. Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey se juntaram para a música "Dont't Call Me Angel", que teve o clipe lançado nesta sexta-feira (13).

No vídeo, o trio aparece com asas de anjos fazendo referência ao título da música e do filme no original ("Charlie's Angels"). Além disso, a própria Elizabeth Banks faz uma participação no final.

Ela é a responsável por dirigir o longa-metragem e interpretar a líder das espiãs. As três protagonistas são vividas por Ella Balinska, Kristen Stewart e Naomi Scott (imagem).

"As Panteras" chega aos cinemas no dia 14 de novembro.

