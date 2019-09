Três principais estreias do cinema desta quinta-feira, 12 de setembro

Vai que Cola 2 – O Começo

[Brasil, 2019], de César Rodrigues (H2O). Gênero: comédia. Elenco: Samantha Schmutz, Marcus Majella, Cacau Protásio.

Os moradores da pensão mais famosa do Brasil voltaram. A sequência da franquia mostra como eram as coisas muito antes da pensão da Dona Jô (Catarina Abdala). Jéssica (Samantha Schmutz), Ferdinando (Marcus Majella) e Máicol (Emiliano D’Ávila) sequer se conheciam. Mas Terezinha (Cacau Protásio) organiza uma grande feijoada no Morro do Cerol e todos eles se encontram pela primeira vez.

Rainha de Copas

[Dronningen, Dinamarca, 2018], de May el-Toukhy (Arteplex Filmes). Gênero: drama. Elenco: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper.

Uma mulher compromete sua carreira e sua família quando ela seduz seu enteado adolescente e precisa tomar uma decisão irreversível, com consequências fatais. “Rainha de Copas” mostra uma mulher poderosa lidando com situações inimagináveis, que ameaçam destruir o mundo para ela e para as pessoas de quem ela gosta. O filme venceu o Prêmio do Público no último Festival de Sundance.

Tsé

[Tsé, Brasil, 2018], de Fábio Kow (Pagu Pictures). Gênero: documentário.

Quando tinha 14 anos, a judia polonesa Tsecha Szpigel, Tsé, foi atirada pela janela de um trem em movimento pela própria mãe, para ser salva. O trem estava a caminho do campo de extermínio nazista de Sobibor. Tsé precisou se reinventar para sobreviver. Anos mais tarde, veio para o Brasil. O documentário relata a sua saga através de depoimentos da própria Tsé, de seus descendentes e sob olhar de seu neto, Fábio Kow, diretor do filme.