South Park: Série é renovada por mais três anos

No ar deste 1997, a animação "South Park" vai chegar, pelo menos, até a 26ª temporada. O canal Comedy Central renovou a série por mais três anos. Os episódios inéditos estreiam no Brasil no próximo dia 7.

Os criadores Matt Stone e Trey Parker chegaram a um consenso para manter os amigos Kenny, Cartman, Stan e Kyle no ar. Com isso, a história chegará a 327 episódios.

"South Park é a maior comédia da história da televisão, incomparável em sua força satírica e relevância cultural, e não mostra sinais de desgaste", disse Kent Alterman, presidente da Comedy Central.

Atualmente, a série mais longeva da TV americana é "Os Simpsons", com 662 capítulos.