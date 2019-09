Sandy celebra 11 anos de casamento com Lucas Lima

Um dos casais mais fofos e longevos completa nesta quinta-feira (12), 11 anos de casório. Sandy compartilhou nesta manhã, uma foto ao lado de Lucas Lima.

"Hoje é dia nosso. Dia desse amor que cresce, evolui, se reinventa. Amor de duas pessoas nada perfeitas, mas que fazem real questão de estarem juntas. E por isso estão, de verdade; e de mãos dadas nessa vida", disse. "Feliz 11 anos, meu amor! Do fundo do meu coração – e com ele todinho –, te amo!", continuou

"Quando a doçura transborda no textinho… que guria, mano… QUE GURIA!!!! Te amão!!!", respondeu o músico da Família Lima.

Entre idas e vindas, o casal, que é pai de Theo, 5 anos, está junto desde a adolescência. Eles são parceiros também na música: muitas das composições de Sandy são feitas a quatro mãos com o marido, como algumas do projeto "Nós, Voz, Eles", em que ela gravou com a participação de nomes como Maria Gadú, Anavitória e Iza, entre outros.

Lucas Lima também é diretor musical da turnê "Nossa História".