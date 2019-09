Peça alemã celebra vida de Rosa Luxemburgo em apresentação única na Galeria Olido

Em 15 de janeiro completou-se cem anos da morte de Rosa Luxemburgo, filósofa e economista polaco-alemã conhecida pela militância revolucionária ligada à social-democracia da Polônia, ao Partido Social-Democrata da Alemanha e ao Partido Social-Democrata Independente da Alemanha.

Este também é o ano em que a peça “Rosa – Apesar de Tudo” chega ao Brasil para uma turnê por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador.

Com texto e direção de Anja Panse, que teve contato com as cartas que Rosa escreveu durante seu encarceramento político, a montagem alemã faz única apresentação nesta quinta-feira (12), às 20h, na capital paulista, na Galeria Olido (av. São João, 473, Centro; tel.: 2899-7370. 20h), com ingressos gratuitos.

O espetáculo mistura passado e presente, lançando mão de música, atuação e marionetes para evidenciar os mecanismos de poder e injustiças contra os quais Rosa lutava. No elenco, os atores Susanne Jansen, Lutz Wessel e Arne van Dorsten.

