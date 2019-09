Mostra de cinema em São Paulo exibe clássicos alternativos para celebrar 30 anos de distribuidora

Neste mês, a Pandora Filmes, distribuidora independente conhecida por revelar no Brasil nomes como Wong Kar-Wai e relançar cópias restauradas de grandes clássicos, está completando 30 anos. Para celebrar a jornada de serviços prestados à sétima arte, levará de volta ao cinema 13 longas já emplacados pela empresa nas salas nacionais. A programação começa hoje, no Petra Belas Artes, e vai até o próximo dia 18.

Além desta seleção especial, entra na programação um título ainda inédito, debates e uma projeção de “Trainspotting: Sem Limites” (1996), de Danny Boyle, com música ao vivo. Os ingressos para esta sessão custam R$ 30, mas para ver qualquer outro título da mostra paga-se R$ 18.

“O Gosto dos Outros” (2002), de Agnès Jaouli, abre a agenda às 14h. Logo mais, no início da noite, às 19h, será exibido “Profissão: Repórter” (1975), de Michelangelo Antonioni, seguido de debate com Inácio Araujo, crítico da Folha de S.Paulo, e Luiz Carlos Merten, crítico d’O Estado de S. Paulo.

Outros filmes programados são “As Bicicletas de Belleville” (2003), indicado ao Oscar, “Amores Expressos” (1994), primeiro longa de Wong Kar-Wai a estrear por aqui, “Morte em Veneza”, de Luchino Visconti, que será exibido em cópia restaurada, e o inédito “Adoniran, meu nome é João Rubinato”, de Pedro Serrano.

É claro que não poderia faltar “Medos Privados em Lugares Públicos” (2006), do francês Alain Resnais, marcado para o último dia do evento, às 14h. O longa, afinal, faz parte da própria história do Cine Belas Artes. Estreou em 2007 e ficou em cartaz no local por três anos e meio até a sala fechar, em 2011, sendo visto por mais de 80 mil pessoas naquele período.

Com a reabertura da casa em 2014, o administrador do espaço, André Sturm, colocou o título de volta à programação. Com apenas 11 dias em cartaz, mais de 600 pessoas haviam comprado ingressos para assisti-lo, o que motivou a extensão da temporada, que deveria acabar em 30 de julho, para 7 de agosto. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Sturm contou que o sucesso foi no boca a boca. “Quando completou um ano, teve grande repercussão, e o público aumentou enormemente.” Os ingressos da mostra poderão ser adquiridos na bilheteria do cinema ou pelo site do Petra Belas Artes.