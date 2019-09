Streaming Disney+ trará animações clássicas e filmes da Marvel no catálogo

O serviço de streaming da Disney está prestes a ser lançado globalmente, e já entrou em fase de testes na Holanda. Nesta quinta-feira (12), alguns usuários conseguiram acessar pela primeira vez o catálogo da plataforma, e deram "spoilers" do que há por vir.

O podcaster GJ Koojiman teve acesso à versão de testes, e deu detalhes sobre a sessão de super-heróis do catálogo. Segundo publicações em seu Twitter, o Disney+ vai contar com animações clássicas do universo Marvel, chegando até os anos 70.

Holy shit. The original X Men Animated series is on Disney Plus?!?! pic.twitter.com/D7qBAwY70d — GJ Kooijman (@gjkooijman) September 12, 2019

O holandês avisa, no entanto, que é possível que estes títulos estejam disponíveis apenas no catálogo da própria Holanda – e que não cheguem ao streaming nos Estados Unidos ou, ainda, no Brasil.

Confira alguns nomes encontrados por Koojiman:

Spider-Woman (1979)

Spider-Man (1981)

Spider-Man and his Amazing Friends (1982)

Spider-Man (1996)

X-Men (1992)

Iron Man (1994)

Fantastic Four (1994)

Incredible Hulk (1996)

Silver Surfer (1998)

Spider-Man Unlimited (1994)

Filmes do universo cinematográfico da Marvel, o famoso MCU, também estão disponíveis na versão de testes holandesa. Ainda de acordo com Koojiman, estes são os longas que figuram no catálogo:

Trilogia de Homem de Ferro

Guardiões da Galáxia 1 e 2

Saga completa de Vingadores

Pantera Negra

Doutor Estranho

Trilogia de Capitão América

Trilogia de Thor

Homem-Formiga 1 e 2

O Disney+ chega aos Estados Unidos, Países Baixos e Canadá em 12 de novembro. Para a América Latina – Brasil incluso –, ainda não há data definida para a estreia do serviço. A previsão, no entanto, é apenas para 2020.