Grey's Anatomy: Sinopse do primeiro capítulo da 16ª temporada já foi revelada

Em 26 de setembro, “Nothing Left to Cling To” (Nada ao que se apegar), o primeiro capítulo da 16ª temporada de “Grey's Anatomy”, irá ao ar nos Estados Unidos.

Prometendo grandes emoções e as respostas para muitas perguntas que ficaram da 16ª temporada, o episódio já ganhou uma sinopse no IMDb. Confira:

“Meredith, Richard e Alex devem lidar com as consequências depois que Bailey os demitiu do Gray Sloan Memorial Hospital por uma fraude no seguro. Depois de desaparecer na neblina, Jackson ajuda um homem em uma situação perigosa e seu relacionamento com Maggie chega a uma nova encruzilhada. Enquanto isso, Tom recebe novas responsabilidades no hospital que deixam os médicos em choque”.

Confira o primeiro trailer da temporada: