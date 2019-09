His Dark Materials: Apontada como nova GoT, série tem data de estreia na HBO

Aposta do gênero de fantasia para este semestre, a série "His Dark Materials" promete ocupar o lugar deixado por "Game of Thrones" no coração dos fãs. A HBO, responsável pela adaptação da série literária de George R. R. Martin, anunciou que a nova série, baseada nos livros "Fronteiras do Universo", de Philip Pullman, estreia já no dia 4 de novembro nos Estados Unidos. A data do Brasil, no entanto, ainda não foi confirmada.

Na história, ambientada em um mundo alternativo em que a consciência de cada pessoa toma a forma de animal e a acompanha como guardiã, os chamados 'daemons' Lyra Belacqua (Dafne Keen, de "Logan") é uma órfã que parte em uma aventura para resgatar um amigo. No elenco estão também James McAvoy e Ruth Wilson.

A personagem já apareceu na adaptação para o cinema de "A Bússola de Ouro" (2007), primeiro livro da série. Dakota Blue Richards interpretou a personagem.