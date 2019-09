Clarice Falcão canta sobre questões íntimas na Casa Natura Musical

A cantora e compositora Clarice Falcão faz show da turnê de seu terceiro álbum, “Tem Conserto”, nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiro; tel.: 3031-4143. R$ 50 a R$ 120). Produzido por Lucas de Paiva (Alice Caymmi, Mahmundi, Silva), o trabalho que baseia a apresentação conta com nove faixas que exploram questões íntimas da artista.

São faixas como “Minha Cabeça”, “Horizontalmente” e “Dia D”. Sucessos da carreira, como “Eu Esqueci Você” e “Capitão Gancho”, rearranjados com uma sonoridade mais eletrônica, próxima da proposta atual, também entram no repertório.

Em “Tem Conserto”, Clarice constrói um arco narrativo inspirado pela própria experiência com ansiedade extrema e depressão profunda, distúrbios que a acompanham desde a adolescência. À sua maneira, a obra é um encontro do fluxo narrativo “sobre uma pessoa só” de “Monomania” (2013), álbum que apresentou as qualidades da Clarice compositora ao país, com o amadurecimento proporcionado pelo eclético “Problema Meu” (2016), disco com produção de Kassin em que a cantora foi além do folk, experimentando linguagens do carimbó ao synthpop.

O novo álbum é fruto de um processo de descoberta mútua. Clarice achou as possibilidades da eletrônica enquanto Paiva encontrou alguém capaz de transformar sons sintéticos em trilha para histórias de grande teor emocional.