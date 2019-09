YOUPIX Summit 2019: Avós ganham prêmio de R$ 15 mil por canal no YouTube

Sônia Bonetti, 81 anos, Gilda Bandeira de Mello, 77 anos, e Helena Wiechmann, 91 anos. Esse trio de amigas se conhece há pelo menos cinco décadas e, em outubro do ano passado, iniciou uma nova carreira que muitos idosos talvez nem saibam o que significa: a de youtuber.

Elas fundaram o canal Avós da Razão, que já soma 5,5 mil inscritos e mais de 160 mil visualizações em seus vídeos, que opinam (sem filtros) e respondem perguntas de todos os assuntos, desde a velhice até política, sexo e relacionamentos. Assista (não recomendado para menores!):

No YOUPIX Summit 2019, evento sobre criação de conteúdo e marketing digital, elas foram as grandes vencedoras do Creators Pitch, competição para novos talentos na internet, que as rendeu um prêmio de R$ 15 mil. Eram oito concorrentes com diferentes públicos, cada um com cinco minutos para apresentar seu projeto a um corpo de jurados formado por nomes de grandes empresas.

Quando as três idosas subiram ao palco, o público já foi à loucura. Sua apresentação, curta e direta ao ponto, deu uma boa demonstração de como são seus vídeos, com palavrões, sem papas na língua e com posicionamentos firmes. De forma natural, elas fizeram rir ao mesmo tempo que trouxeram a discussão séria sobre a falta de conteúdos na internet para a terceira idade e os rótulos que pessoas mais velhas possuem, principalmente quando associadas à tecnologia.

Em entrevista ao Metro Jornal, elas falaram sobre os longos anos de amizade. "Nos conhecemos há muito tempo, em eventos, e sempre nos reuníamos nos botecos para jogar conversa fora, falar merda, criticar acontecimentos", conta Sônia.

A ideia de juntá-las em frente a uma câmera foi da amiga Cássia Camargo, 55, uma das várias pessoas que se divertiam com as conversas das amigas. "Não existia um canal de humor que representasse o velho, porque o velho vem de um estereótipo de horrível, de chato, reclamão, rabugento, careta. E elas são o contrário disso tudo", afirmou.

No Creators Pitch, as senhoras não tiveram medo de mostrar comentários favoráveis a assuntos atacados por grupos de direita e conservadores, como a legalização da maconha e do aborto, além de fazerem críticas ao presidente Jair Bolsonaro pelos elogios à Ditadura Militar. O que poderia ter sido um fator de recuo para marcas, que buscam se distanciar da discussão política, não impediu o primeiro lugar. "É a nossa verdade. Nós temos vivência, não é que a gente só leu sobre alguns assuntos, a gente viveu, já estamos aqui jurássicas. A tendência das pessoas é acreditar no que a gente fala", diz Gilda.

Com o prêmio, as Avós da Razão pretendem investir para melhorar a qualidade do conteúdo, como um computador mais potente para a edição dos vídeos. "E a gente pode gastar em um ou outro boteco, né? Temos que comemorar!, brincou Helena.