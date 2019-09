YOUPIX Summit 2019: 'As pessoas foram criando afeição pelo meu dia a dia', conta Fernanda Souza

O YOUPIX Summit 2019 reúne nesta quarta-feira, 11 de setembro, influenciadores, criadores de conteúdo e representantes de grandes empresas que atuam ativamente na internet. São quatro palcos com palestras, debates, rodas de conversas e entrevistas para debater o mercado digital e seu futuro.

No Keynote Stage, a atriz e apresentadora Fernanda Souza falou sobre a inserção das celebridades no mundo dos influenciadores digitais. Reconhecida pelo trabalho na TV Globo, ela soube aproveitar as redes sociais para se promover e acabou descobrindo um novo modelo de negócio e de relação com seu público.

"Eu fui uma das últimas pessoas que começou a usar Instagram e Twitter." afirmou. "Eu comecei a usar o Twitter pra responder uma mensagem do Thiago, não deixar ele no vácuo!"

Para Fernanda, seu sucesso nas redes sociais – são quase 20 milhões no Instagram e mais de 2 milhões no Twitter – é resultado de um contato direto com o público. "Antes a gente falava com o público no Video Show, em programas de televisão, em entrevistas para revistas e jornais. [Com as redes,] as pessoas foram criando afeição pelo meu dia a dia."

O debate foi conduzido com a mediação de Fátima Pissarra, diretora geral da Mynd e Music2, com a presença de Manu Villela, do YouTube, e Gleici Damasceno, vencedora do reality show Big Brother Brasil 18.

Sobre uma possível persona na internet, a atriz afirma que tenta ser o mais autêntica o possível. "A Fernanda do Instagram é a mesma do Twitter, a mesma do YouTube, a mesma do Snapchat, e a mesma que você encontra na rua. Quer dizer, quase sempre. Às vezes estou com cólica. Às vezes você me encontra na farmácia e eu só quero comprar um Buscopan", brincou.

Além de criadora de conteúdo, Fernanda Souza também admite assistir a muitos vídeos no YouTube e acompanhar outras personalidades nas redes. "É muito gostoso assistir vários tipos de conteúdo, eu vou do [filósofo Mário Sergio] Cortella para a [atriz Giovanna] Ewbank. É ótimo, muito dinâmico. Eu já vi o YouTube inteiro!"

Mesmo com muitos seguidores, a atriz e apresentadora não deixa as redes sociais interferirem na sua saúde e no seu bem-estar. No painel, ela contou que reduz as atividades quando está de férias no trabalho. "É um palco bonito mas muito agressivo. A rede social é uma ferramenta como outra qualquer. Você pode pegar um martelo e pendurar um quadro ou destruir uma parede. Nas redes, as pessoas chegam com o martelo pra construir ou pra bater na gente."

No final, a mensagem de Fernanda Souza foi de não deixar que críticas pesadas ou comentários odiosos afetem a produção e a vida do influenciador. "São pessoas que descontam suas frustrações. Não podemos absorver o ódio quando ele não nos acrescenta nada."