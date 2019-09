Mônica Martelli é a mulher mais velha a estampar - nua - a capa da Women's Health

Mônica Martelli mostrou que as mulheres com mais de 50 estão com tudo. A atriz e apresentadora do "Saia Justa", no GNT, posou nua para a Naked Issue da "Women's Health Brasil", que sai agora em setembro.

Aos 51 anos, completados em maio último, a autora de "Os Homens São de Marte e é pra Lá que Eu Vou" torna-se então a mulher mais velha no mundo a estampar essa capa sem roupa. Em setembro, todas as capas da revista trazem mulheres nuas em todos os países em que é publicada. Os cliques de Mônica foram feitos pelo fotógrafo Fábio Bartelt em São Paulo.

Divulgação/Women"s Health

"Estou no momento mais feliz da minha vida. Quando você se desnuda, precisa estar feliz. É importante falar para as mulheres que é possível, depois dos 40, 45, 50 anos, como é o meu caso, se reinventar e viver o momento mais feliz da vida. Eu nunca achei que fosse, aos 50 anos, estar vivendo o momento mais feliz da minha vida. E quero celebrá-lo", disse a atriz.

Veja mais algumas fotos abaixo: