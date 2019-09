Causa da morte precoce da irmã de Louis Tomlinson é revelada

Louis Tomlinson perdeu sua irmã há seis meses, em março. Nesta quarta-feira (11), resultados da autópsia da jovem revelaram a causa de sua morte precoce.

Louis atingiu a fama ao participar do reality show The X Factor, no qual foi inserido no grupo One Direction. Atualmente, a banda se encontra em hiatus, porém permanece acompanhada por uma legião de fãs.

Felicité, conhecida como Fizzie, desmaiou em seu apartamento em Londres após sofrer uma parada cardíaca, segundo informações iniciais do TMZ. Agora, sabe-se que uma ela foi encontrada por uma amiga por volta do meio dia – ao deitar-se ao lado de Fizzie, ela não conseguiu ouvir sua respiração, e chamou uma ambulância.

A jovem de apenas 18 anos havia sofrido uma overdose acidental, causada por uso de drogas incluindo cocaína, Xanax e Oxicodona. Esta combinação culminou em um ataque cardíaco que, enfim, levou à morte.

O Tribunal de Justiça atuante do oeste londrino, onde Fizzie residia, descobriu um histórico de "uso recreativo de drogas" por diversos anos de sua vida. No entanto, este uso foi intensificado após a morte da mãe dos Tomlinson, Johannah. Em 2016, ela faleceu em decorrência de uma leucemia.

Além do irmão, Louis, Fizzie também deixou três irmãs: Lottie, de 20 anos, e as gêmeas Phoebe e Daisy, de 14.

O cantor britânico falou sobre a experiência de perder sua mãe em uma canção, "Two of Us", lançada também em março, poucos dias antes de perder sua irmã.