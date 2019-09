Seguida ao lançamento da obra, série de novo livro de Stephen King é confirmada

O último livro de Stephen King mal foi lançado e uma série sobre a obra já foi encomendada. De acordo com o Hollywood Reporter, "The Institute" ("O Instituto" em tradução livre) terá uma adaptação para a televisão.

A produção da Spyglass Media Group será conduzida por David E. Kelly e Jack Bender. Os realizadores já têm familiaridade com o autor, pois foram os responsáveis pela "Mr. Mercedes" às telinhas.

Assim como em "It – A Coisa", "The Institute" tem crianças como protagonistas. A premissa parte do sequestro desses personagens por uma instituição devido ao interesse nos poderes dos jovens.

A obra foi lançada na última terça-feira (10) nos Estados Unidos e chega ao Brasil no dia 20 de setembro.