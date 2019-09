Integrante RM do grupo BTS comemora aniversário nesta quarta-feita

O jovem Kim Namjoon, mais conhecido por RM, comemora aniversário nesta quarta-feita (considerando o fuso horário da Coreia). O integrante do grupo BTS completou 25 anos.

O assunto é um dos mais comentados do Twitter. A hashtag “#HappyBirthdayNamjoon” entrou para o trending topics da rede social.

Milhares de fãs compartilham mensagens de carinho para o líder da boy band sul-coreana. Confira algumas postagens:

[💜] 19.09.11 | Meio-dia no Brasil é meia-noite na Coreia. Então, o aniversário do nosso amado líder chegou! Somos gratos ao Namjoon por milhares de coisas, mas temos que enfatizar e agradecê-lo por ser alguém incrível e uma

Kim Namjoon, de nome artístico RM, nasceu em 12 de Setembro de 1994, na cidade de Ilsan, Coreia do Sul. Ele é um rapper, produtor, compositor, dançarino e cantor. Atualmente, 136 músicas estão registradas em seu nome na Korean Music Copyright Association. pic.twitter.com/qG5ccQDUCj

Líder nato, inteligência em pessoa, coração de ouro, palavras reconfortantes e uma beleza descomunal. Obrigada por ser a pessoa que você é hoje, por nunca soltar a mão do BTS e nem a nossa. Não temos mais preocupações por que este mundo tem Namjoon. 💜 @BTS_twt #HappyNamjoonDay pic.twitter.com/nC7LFCQGau

🎂 O homem mais lindo que existe, por dentro e por fora. Do coração mais puro, do jeitinho mais sincero. Sensível, educado, amoroso, dedicado, carismático… Sinceramente as vezes acho que Namjoon não existe, é só um sonho.#MoonchildDay#HappyNamjoonDay #NamjoonBirthday pic.twitter.com/AHl1nYhXrT

— LOVEYOUJOONIE 🌙🦀🌿 (@LoveYouJoonie) September 11, 2019