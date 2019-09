Grey's Anatomy: Revelam fotos de casal que iniciará uma nova fase na 16ª temporada

A 16ª temporada de “Grey's Anatomy” promete responder muitas perguntas e uma delas será o destino do triângulo amoroso de Teddy (Kim Raver), Owen (Kevin McKidd) e Koracick (Greg Germann). No entanto, algumas fotos dão uma ideia do que já imaginamos que iria acontecer.

Nas imagens adiantadas pelo TV Insider, vemos Owen visitando Teddy, que parece estar lidando com algo totalmente novo e que a atriz, mãe de dois filhos, chamou de “furacão maternidade”, em entrevista à Entertainment Tonight.

Reprodução / Tv Insider

"Eu, como mãe, entendo que é a coisa mais gratificante, mas também é incrivelmente confusa e desafiadora. Uma cirurgiã durona que é tão boa no que faz, e então ela entra em um mundo onde ela não tem ideia [do que está fazendo]”, explicou a atriz que também revelou entusiasmo em interpretar o aspecto cômico da introdução de Teddy à maternidade e "tempestade que entrou em sua vida".

Reprodução / Tv Insider

Kim também explicou que nos próximos episódios os fãs poderão ver "todas as coisas que amam em “Grey's Anatomy”, logo no primeiro episódio da temporada.

Esta temporada será preenchida com tantas coisas que amamos em “Grey's”, você está rindo e chorando ao mesmo tempo. Esta é a sensação”, completou.

Confira mais algumas fotos da temporada que tem ideia prevista em 26 de setembro nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil em outubro ou novembro: