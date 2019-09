Diretor de 'John Wick' quer mais atores de 'Matrix' na franquia

A confirmação de "Matrix 4" aqueceu a possibilidade de mais astros da franquia migrarem para o mundo de John Wick. O diretor Chad Stahelski afirmou em entrevista ao ComicBookMovie que Carrie-Anne Moss e Hugo Weaving podem ter lugar na saga de ação.

Protagonizados por Keanu Reeves, o eterno Neo, os filmes do mercenário já contaram com a participação de Laurence Fishburne, o Morpheus. O personagem do ator surgiu em "Um Novo Dia Para Matar" e promete ser ainda mais relevante na marca com o final de "Parabellum".

O papel de Fishburne é uma prova de que Stahelski não quer pontas que fazem homenagem a "Matrix", mas sim elementos novos para "John Wick". "Eu não quero incluir um personagem apenas por incluir, ou como uma referência", destaca o cineasta.

"Mas, se criamos um personagem incrível e ele faz sentido para atores como Carrie-Anne ou Hugo Weaving, e eles estiverem interessados no trabalho, é uma vantagem", completa o diretor, que foi o dublê de Reeves na franquia das irmãs Wachowski, portanto conhece o elenco.

Carrie-Anne Moss intepretou Trinity e Weaving o Agente Smith na criação das realizadoras. O desempenho dos dois nos respectivos papéis é uma aspecto tão importante quanto a afinidade deles com o intérprete de Neo: "Digo isso não só porque eles são amigos (de Keanu), como também porque os considero ótimos atores. Ainda vamos ver isso", ressaltou Stahelski.

"Matrix 4" começa a ser produzido em 2020. Já "John Wick 4" chega aos cinemas em 2021.