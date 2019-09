São Paulo recebe sessões especiais de cinema com trilha sonora ao vivo e discussões

Confira três sessões especiais de filmes que acontecem nos centros culturais paulistanos entre terça (10) e quarta-feira (11):

"Clímax"

O Ciclo de Cinema e Psicanálise do Museu da Imagem e do Som (av. Europa, 158, Jd. Europa; tel.: 2117-4777) inicia nesta terça-feira (10) um novo módulo: “Mal-estar na Civilização e Violência”.

Haverá exibição gratuita de “Clímax”, de Gaspar Noé, às 19h, seguida de bate-papo. No filme, um grupo de dançarinos percebe que foi drogado quando uma estranha loucura toma conta deles. Luciana Saddi, da SBPSP, mediará a conversa entre o jornalista cultural Ivan Finotti e o psicanalista Alan Victor Meyer.

"As Aventuras Extraordinárias de Mister West no País dos Bolcheviques" / Reprodução

Arrigo e Manga

Na terça (10) e quarta-feira (11), às 20h30, o IMS Paulista (av. Paulista, 2424; tel.: 2842-9120) exibe “As Aventuras Extraordinárias de Mister West no País dos Bolcheviques”, de Lev Kuleshov, com trilha sonora ao vivo criada pelos compositores Arrigo Barnabé e Mário Manga.

Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos antecipadamente no site Eventbrite ou na bilheteria do IMS Paulista no dia do evento. Lançado em 1924, o filme é uma sátira sobre a visão dos americanos a respeito dos soviéticos.