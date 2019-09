Pesadelo na Cozinha: Jacquin ajuda casal que tem dois restaurantes

Nesta terça-feira, 10, às 22h45, a Band exibe mais um episódio da nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O chef Erick Jacquin vai ajudar um casal que tem dois restaurantes abertos no bairro da Barra Funda, em São Paulo, mas eles não têm estrutura para manter um.

Carmem e Stefane têm muitas dívidas e já não conseguem pagar o aluguel. Jacquin quer tentar ajudá-los a se reerguer e colocar as contas em ordem, mas quando pensava que iria enfrentar apenas um restaurante em decadência, ele descobre que vai ter que lidar com uma rixa muito antiga.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health.

Aos domingos, às 22h, a Band exibe o +Pesadelo na Cozinha. A atração reapresenta o episódio levado ao ar na terça-feira e traz ainda conteúdos extras para os telespectadores.