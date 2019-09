Eu sou rica! Carolina Ferraz reacende meme com foto em banheira

Exibida em 2008, "Beleza Pura", novela das 19h protagonizada por Edson Celulari e Regiane Alves, ficou marcada mesmo com a cena antológica em que a vilã Norma Gusmão, interpretada por Carolina Ferraz, deixa de ser dissimulada com o galã e explode: "Eu sou RICA!".

O berro ainda ecoa na internet 11 anos depois, como prova a repercussão de uma foto em que atriz aparece em uma banheira, diante de uma paisagem maravilhosa. A própria Carolina publicou a imagem em suas redes sociais.

"Chilling", escreveu a atriz na legenda. Mas os fãs lembraram mesmo foi do bordão, que foi usado inclusive em peças publicitárias estreladas por Carolina. Sucesso também como Milena na novela "Por Amor" (1997), que está sendo reapresentada no "Vale a Pena Ver de Novo", Carolina está afastada das novelas após não ter o contrato com a Globo renovado.

Não sabe qual é a cena? Veja abaixo: