Kylie Jenner posta prévia de seu ensaio para a Playboy

A mais jovem bilionária do mundo também vai ser uma das primeiras da família Kardashian-Jenner a ter um ensaio publicado pela revista Playboy.

Kylie Jenner publicou nesta terça-feira (10) uma prévia do ensaio que ela fez para a edição especial da revista americana, denominada "The Pleasure Issue". Na imagem, ela aparece de costas, nua, abraçada ao namorado, o rapper Travis Scott.

"Quando Houston encontra Los Angeles", escreveu ela, em referência às cidades de origem de Scott e dela própria.

Na publicação, a dona da Kylie Cosmetics também falou um pouco sobre o relacionamento, do qual nasceu Stormi, 1 ano e meio.

“Você é o meu melhor amigo. Através de todos os altos e baixos que todo relacionamento tem, evoluímos juntos por meio deles e seguimos mais fortes”, declarou a socialite.

A edição especial da revista já pode ser encomendada ao valor de US$ 24,90 (R$ 100). A previsão de lançamento é para as próximas semanas. "É uma edição dedicada ao prazer. Uma celebração de coisas que nos trazem alegria: sexo, arte, comida, música, conexões espirituais, viagens, cannabis e comunidade", diz a descrição da revista no site oficial