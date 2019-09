Hailee Steinfeld pode ser aprendiz de Gavião Arqueiro na série solo do herói

Hailee Steinfeld está com tudo no cinema, nos palcos e agora provavelmente na televisão. De acordo com a Variety, a atriz recebeu uma oferta da Marvel para interpretar uma personagem grande na série do Gavião Arqueiro.

O papel em questão deve ser de Kate Bishop, que é conhecida nos quadrinhos por ser a aprendiz de Clint Barton e assumir o seu manto de herói. A artista, conhecida por filmes como "Bumblebee" e "Bravura Indômita", ainda não se manifestou sobre a possível oportunidade.

Gavião Arqueiro e Kate Bishop nos quadrinhos / Reprodução

O projeto será lançado pelo Disney+, futuro streaming da casa do Mickey Mouse que entrará em vigor no fim do ano. No Brasil, o serviço estará disponível a partir de 2020.

A série do Gavião Arqueiro contará com o retorno de Jeremy Renner no papel.