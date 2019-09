Grey's Anatomy: Série promete resolver as coisas no seu próprio tempo na 16ª temporada

Os fãs de “Grey's Anatomy” já estão atentos para a estreia da 16ª temporada e algumas novidades já foram confirmadas. Inclusive, informações que revelam bastante sobre o futuro da série.

Na semana passada, por exemplo, a showrunner Krista Vernoff, revelou que mais uma vez pretende resolver as coisas no seu próprio tempo e veremos um salto temporal no drama médico.

De acordo com a TVLine, Krista mencionou que após retomar os "momentos de onde paramos" no último e intenso episódio da 15ª temporada, a série avança no tempo logo em seguida rapidamente.

“Então, passará um pouco de tempo ao longo da hora”, disse Krista, recusando-se a revelar mais sobre o período exato de tempo que irá vai avançar. Ainda assim, ela enfatizou que, mesmo com o salto no tempo, os eventos mais dramáticos dos momentos finais serão definitivamente abordados, como o desaparecimento de Jackson (Jesse Williams).

Preparados?