Hella Mega Tour: Green Day, Weezer e Fall Out Boy anunciam turnê conjunta e álbuns novos

Parem as máquinas! Três grandes representantes do rock americano, Green Day, Weezer e Fall Out Boy uniram forças para a turnê Hella Mega, com datas na Europa e na América do Norte. Com o anúncio, os artistas revelaram também seus próximos álbuns e os primeiros singles. Muita informação, nós sabemos. Então vamos por partes.

Hella Mega Tour

Green Day, Weezer e Fall Out Boy anunciaram 28 datas da sua Hella Mega Tour, sendo a primeira delas no dia 13 de junho de 2020, em Paris, na França. Algumas datas ainda contarão com o show de abertura da banda de ska punk The Interrupters.

No YouTube, cada banda publicou um vídeo de anúncio diferente. O Green Day usou uma cena do filme "O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy", com os rostos de três personagens trocados pelos líderes das bandas. Já o Weezer relembrou a música "El Scorcho", de seu segundo álbum, em que cita a primeira banda na letra. O Fall Out Boy uniu os três líderes juntos, com o ex-lutador de WWE Ric Flair, em um anúncio bem animado.

Confira (em inglês):

Tão maluca quanto a forma em que a turnê foi revelada foi o seu pôster oficial, que coloca um unicórnio gigante cuspindo arco-íris enquanto toca a sua guitarra. Pois é.

Divulgação

As vendas de ingressos para os shows começam no dia 20 de setembro. Clique aqui para ver todas as datas.

Novos álbuns e músicas

O anúncio foi feito às 13h (horário de Brasília). Os sites das três bandas, que estavam fora do ar, junto do site oficial da turnê, passaram a mostrar informações sobre novos álbuns dos artistas.

O Green Day anunciou "Father of All Motherfuckers", sucessor de "Revolution Radio" (2016), para o dia 7 de fevereiro de 2020. A capa (peculiar, para dizer o mínimo) e a pesada faixa-título foi divulgada junto a uma carta do cantor e guitarrista, Billie Joe Armstrong. "As letras são como uma festa e um estilo de vida que não está nem aí. A vida e a morte da festa. Nada político. Vivendo o caos", afirmou. Ouça:

O Weezer não quis ficar para trás quando o assunto é capa estranha. O grupo anunciou "Van Weezer", sucessor do "Black Album" (de março deste ano), com lançamento para o dia 15 de maio de 2020. Já o primeiro single, "The End Of The Game", ganhou introdução que homenageia o Van Halen (referência óbvia do título) e um clipe sobrenatural. Confira:

Lembrando que a banda toca no Brasil em São Paulo, no dia 26 de setembro, e no Rock in Rio, no dia 28 de setembro!

Por fim, o Fall Out Boy foi o único que não apresentou um álbum completo de inéditas, mas sim uma nova compilação de músicas chamada “Believer Never Die – Volume Two”. O disco, que sai no dia 15 de novembro, terá pelo menos uma música nova, com “Dear Future Self (Hands Up)”, que tem a participação de Wyclef Jean. Conheça: