É fã de comida japonesa? Mostra online do Google explica a arte e tradição por trás das delícias

O Google Arts & Culture lançou, nesta terça-feira (10), uma coleção de registros digitais de dar água na boca: são mais de 130 exposições online sobre a gastronomia japonesa e todos os elementos que ela reúne. Através de histórias e personagens, a mostra "Meshiagare! Sabores do Japão" dá uma aula sobre o país, a sociedade japonesa, e as técnicas e ingredientes que se combinam para trazer à mesa os pratos que adoramos: o sushi, o ramen, o yakisoba e muitos outros.

A coleção é lançada com auxílio de 20 parceiros, entre eles o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca japonês. Estas colaborações renderam mais de 3 mil fotos e vídeos, divididos nos temas "Cultura", "Pratos" e "Ingredientes" – é de encher os olhos.

Tem até espaço para a cultura pop japonesa, com mangás focados na culinária. Porque quem curte a cultura nipônica sabe que não há nada mais bonito que comidas de anime.

Cena de-li-ci-o-sa do filme "Kimi no Na wa" (2016) / Reprodução/Tumblr

Para promover este lançamento, o Google apostou no amor do paulista por estas iguarias. Amor que é comprovado pelo levantamento das pesquisas sobre comida japonesa no Brasil: segundo o Google Trends, plataforma que acompanha tendências digitais através da ferramenta de busca, São Paulo é o estado que mais demonstra interesse na culinária do Japão. Atrás, vêm Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais, por número de buscas.

Também em São Paulo é possível perceber o crescimento da "febre" em torno de certos pratos. Rodízios de sushi são cada vez mais comuns na capital – e foi ele, o sushi, o prato mais buscado no Brasil nos últimos doze meses, ainda segundo o Google. Depois, vem o yakisoba, massa amada por muitos, inclusive alguns que relutam em experimentar o restante da culinária.

Em terceiro lugar, está outro alimento da moda: o temaki, que hoje já é estrela de múltiplas redes especializadas de restaurantes. Mais recentemente, têm crescido a procura pelo quarto colocado: o lámen ou ramen, outra massa servida com acompanhamentos como ovo, carnes e vegetais, mergulhados em uma saborosa sopa.

Além de descobrir os processos de plantio, colheita, pesca e armazenamento por trás destes e outros pratos, a exposição online também humaniza a gastronomia ao contar histórias daqueles que os fazem e os comem. Ainda é possível mergulhar nas ruas do Japão com tours digitais pela rua Golden Gai – recheada com mais de 300 bares –, o mercado de peixe Toyosu, e a cidade de Osaka, famosa por sua comida de rua.

Deu fome? Confira os registros da "Meshiagare!" no link. Também dá pra acessar o conteúdo pelo aplicativo do Google Arts & Culture, disponível para Android e iOS.