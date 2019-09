Criativos.BR, nova série da Band, conecta identidades pela moda

Em 13 episódios, os participantes serão estimulados pela consultora de moda e imagem Samantha Urban a explorar as identidades regionais e os desafios da economia criativa em uma dinâmica que mistura a linguagem documental e o life style. A cada exibição, um produtor convidado e o fotógrafo do programa, Lucas Assis, devem realizar um ensaio com produtos de diferentes cidades.

Os cenários naturais são uma atração à parte. O telespectador vai poder conferir, por exemplo, modelos plus size em ensaios na praia de Tambaba, na Paraíba, com tecidos étnicos originais de Salvador. Drags queens vão desfilar o algodão colorido da Paraíba em Olinda. Fisiculturistas, lutadores de MMA e soldados se apresentam no Forte dos Reis Magos, em Natal, com tecidos tecnológicos de Minas Gerais.

Samantha Urban, apresentadora do programa, está animada com a produção. “São duas grandes paixões sendo experimentadas juntas: a moda e a TV, algo que eu sempre desejei fazer”, explica a consultora de moda e imagem, que atua no universo fashion há mais de 15 anos.

Criativos.BR – Moda e Identidade é uma produção da Têm Dendê Produções e tem direção de Vânia Lima, Walkíria Hamu e Nelsinho Foerster. A série vai ao ar todo sábado, às 22h15, na tela da Band.