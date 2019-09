Nova edição da Bienal de Arquitetura ocupa 'edifícios-manifesto' de São Paulo

Com os títulos de Todo Dia e Arquiteturas do Cotidiano, a 12ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo vem destacar o protagonismo das atividades rotineiras na arquitetura e no urbanismo.

Gratuita, a mostra é formada por essas duas exposições, com expografias assinadas pelo Metro Arquitetos Associados, que ocupam dois “edifícios-manifesto” do cotidiano da cidade: o Sesc 24 de Maio e o Centro Cultural São Paulo.

A 12ª BIA se estrutura em três eixos temáticos: Relatos do Cotidiano, que examina as maneiras pelas quais arquitetos e outros profissionais relacionados reinterpretam o dia a dia, relatando histórias reais ou fictícias ligadas à produção do espaço, que vão de sutilezas poéticas à revelação das violências, crises e desigualdades que atingem, diferentemente, os sujeitos em seus cotidianos; Materiais do Dia a Dia, que aborda a crescente conscientização e o engajamento crítico de arquitetos, paisagistas e urbanistas em relação a diferentes processos envolvendo recursos cotidianos, tanto em contextos urbanos como rurais; e Manutenções Diárias, que explora a manutenção da arquitetura e da cidade, assunto que tem ganhado atenção sobretudo nos debates teóricos e na pesquisa tecnológica.

Para a ocupação do Sesc 24 de maio, dez equipes foram convidadas a produzir intervenções no espaço. Da esquina ao banheiro, os dispositivos se alocam em áreas comuns como rampas, escadas, área de convivência e piscina.

No CCSP, encontram-se projetos e experimentos de diferentes escopos e escalas que tentam reimaginar como o cotidiano molda nosso mundo. Os 74 trabalhos selecionados integraram um chamado aberto com 710 inscrições de 52 cidades do Brasil e 101 cidades de outros 30 países.

12ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo