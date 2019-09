Amazon Prime chega ao Brasil com frete grátis e serviços de streaming a R$ 9,90 por mês

A Amazon, gigante do comércio eletrônico, traz ao Brasil a partir desta terça-feira (10) seu serviço Amazon Prime, que une vantagens tanto para compras na loja virtual quanto para seus serviços de streaming.

A assinatura custa R$ 9,90 por mês, com opção de um plano anual de R$ 89 por ano – que garante 25% de desconto. Interessados podem ainda realizar um teste grátis da assinatura do Amazon Prime por 30 dias. Para efeito de comparação, uma assinatura da Netflix (filmes e séries), por exemplo, custa ao menos R$ 21,90 por mês. Já um mês de Spotify (música) sai por R$ 16,90 no plano básico.

Para compras no site, o serviço oferece frete grátis para milhares de produtos, com entrega em pelo menos dois dias úteis. Também há ofertas exclusivas com descontos para adeptos.

A incorporação de produtos de streaming da Amazon faz do Prime um serviço que abrange mais do que os interessados em compras virtuais. Todos os assinantes ganham acesso ao Prime Video, com séries e filmes, e o Prime Music, com mais de duas milhões de músicas.

Já no Prime Reading, centenas de e-books e revistas também ficam disponíveis ao usuário. E, quem gosta de videogames, pode aproveitar as vantagens do Twitch Prime, serviço ligado ao site de transmissão de videogames, com acesso a jogos e itens gratuitos.