O Lado Sombrio do Sítio: Livro subverte universo de Monteiro Lobato

Reprodução

Com curadoria de Felipe S. Mendes, autor de “Linha 4 Amarela”, suspense mais vendido da Bienal do Livro de São Paulo em 2018, e André Vianco, escritor best-seller do gênero sobrenatural, a antologia “O Lado Sombrio do Sítio” (Lura Editorial) traz em suas páginas contos de terror e suspense ambientados no universo de Monteiro Lobato.

Além de ter atuado como um dos organizadores do projeto, André Vianco também participa com “Pirlimpimpim”, uma história inédita e exclusiva.

O espírito transgressor é o que mais atrai, tingindo o inocente imaginário infantil, rico de personagens folclóricos, de Lobato, com adornos perturbadores.

Na obra, inusitadas possibilidades de situações horripilantes vêm à tona pela criatividade dos autores selecionados. As histórias, narradas em toada fluente, passeiam por vinganças étnicas, insanidades e jogos de tortura.

Numa das histórias, “Banco Imobiliário”, de Mayara de Godoy, a boneca Emília acorda em um quarto diferente e logo percebe que terá que jogar o jogo mais difícil de sua vida. Em “Ana Benta”, de Rômulo Baron, um Pedrinho mais velho e amargurado volta ao sítio de onde teve que fugir. Numa escrita à moda de Stephen King, a trama envolve e choca a cada linha.

“Ela só tinha dez anos, brincava perto do milharal, já no escurecido fim da tarde. Ouviu um barulho e viu algo na plantação. Eram grandes olhos vermelhos, a fitavam intensamente, como faróis. Eles a seguiam, a cercavam, a buscavam”, lê-se num trecho do conto “O Lobisomem”, de Wanise Martinez. Sentiu o drama?

Ficha técnica:

“O Lado Sombrio do Sítio”

Antologia

R$ 39,90

287 págs.