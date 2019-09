Novo álbum do Tool tira Taylor Swift da liderança das paradas nos Estados Unidos

O retorno do Tool foi bombástico até para Taylor Swift. "Fear Inoculum", o novo álbum da banda de metal, tirou "Lover", disco de Taylor Swift, da primeira posição das paradas norte-americanas.

De acordo com a Billboard, 270 mil cópias do projeto dos roqueiros foram comercializadas até a última semana. Foram 248 mil unidades físicas vendidas, enquanto o restante foi adquirido pelas plataformas de streaming.

O desempenho do álbum foi surpreendente não apenas por ser o primeiro trabalho do Tool em 13 anos, mas também pelo fato da banda não ter realizado ainda um turnê para alavancar as vendas.

"Fear Inoculum" é o quinto disco do grupo.