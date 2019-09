Morre John Wesley, ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 72 anos

O ator John Wesley, conhecido por seu trabalho como o personagem Dr. Hoover na série "Um Maluco no Pedaço", protagonizada por Will Smith na década de 1990, morreu no último domingo (8) aos 72 anos de idade.

Segundo a revista Variety, o ator morreu após uma longa batalha contra um mieloma múltiplo.

Em sua homenagem, o agente do ator, Gerry Pass, emitiu um comunicado: "John Wesley foi um presente para o mundo, e sua graça e alegria estão imortalizadas em seus trabalhos no teatro, TV e cinema. Estou de coração partido por ter perdido um amigo querido hoje".

