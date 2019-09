Morre John Wesley, o Dr. Hoover de Um Maluco no Pedaço

O ator John Wesley, que interpretou o Dr. Hoover na série "Um Maluco no Pedaço", sucesso com Will Smith nos anos 1990, morreu no último fim de semana. De acordo com o site The Hollywood Reporter, a família confirmou que o ator faleceu no fim de semana e sofria com câncer.

Wesley, que tinha 72 anos, começou na carreira nos anos 1960 e atuou em comédias como "Os Batutinhas", além de pequenos papéis em séries e filmes para a TV.

"John Wesley era um presente para o mundo, e sua gentileza e graça estão imortalizadas em seus papeis para o teatro, TV e cinema", disse a agente do ator, Gerry Pass, em um comunicado oficial.