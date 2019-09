James Bond em quatro filmes, Pierce Brosnan quer mulher como protagonista de '007'

Pierce Brosnan marcou a carreira ao interpretar James Bond em quatro filmes. Com toda a propriedade que o repertório lhe deu, o ator disse em entrevista ao The Hollywood Reporter que a próxima fase do agente britânico no cinema deveria trazer uma mulher para o papel.

"Acho que já vimos muitos homens o interpretarem durante 40 anos. Saiam da frente, rapazes, e coloquem uma mulher ali!", afirmou o artista entusiasmado com a ideia. "Seria empolgante", completou.

Apesar da possibilidade da troca de gênero do personagem, inclusive pelos rumores de que a atriz Lashana Lynch, que estará no elenco do próximo"007″, poderia viver o espião, Brosnan ressaltou que acha improvável que aconteça.

Lashana Lynch interpretou Maria Rambeau em Capitã Marvel / Reprodução

"Não acho que isso acontecerá com 'Broccolis"". A referência do ator é aos produtores Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, que são os responsáveis pela trajetória do personagem criado por Ian Fleming no cinema.

"No Time to Die" ("Sem Tempo para Morrer" em tradução livre) trará James Bond de volta aos cinemas em 2020.