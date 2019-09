Após 33 anos, Eddie Murphy se reencontra com 'ator' de 'O Rapto do Menino Dourado'

Eddie Murphy foi um dos grandes expoentes da comédia entre os anos 1980 e 2000 junto com Jim Carrey. Em 1986 o ator fez "O Rapto do Menino Dourado" e 33 anos depois ele se reencontrou com nada menos do que o personagem título.

Leia mais:

James Bond em quatro filmes, Pierce Brosnan quer mulher como protagonista de ‘007’

Morre John Wesley, o Dr. Hoover de Um Maluco no Pedaço

O artista posou com a atual diretora de eventos do The Hollywood Reporter Jasmin L. Reate, que interpretou o "menino" que dá nome ao filme. Segundo o próprio site, Reate disse que "ele é exatamente como se lembrava quando tinha seis anos".

Jasmin Reate interpretou o "menino" dourado / Reprodução

O reencontro aconteceu durante o TIFF, que é um dos principais festivais de cinema de Toronto e do mundo. Murphy estava promovendo o novo projeto "Meu Nome É Dolemite".

O ator também foi confirmado como Akeem na continuação de "Um Príncipe em Nova York".

Veja o trailer de "Meu Nome É Dolemite":