Christian Bale elogia escolha de Robert Pattinson para viver Batman

Intérprete do morcegão entre 2005 e 2012, Christian Bale foi perguntado em entrevista sobre a escolha do ator britânico Robert Pattinson para viver Batman em um futuro longa.

"Robert Pattinson é o Batman, o que você acha?", perguntou a revista Variety, em vídeo. Bale imediatamente fez um sinal de aprovação com as mãos e respondeu: "Bom, bom. Boa escolha".

"Ele é interessante", continuou o ator. "Tenho certeza de que ele vai fazer algo bem interessante. Ele é realmente bom".

Ao seu lado, o colega Matt Damon também mostrou aprovar a escolha de Pattinson para o papel. Em seguida, Bale é questionado sobre um possível conselho que daria ao novo intérprete de Batman.

A resposta do ator é bem-humorada: "Consiga fazer xixi sozinho". Em possível referência à complexa fantasia utilizada para o papel, Bale explicou: "Não dá para se sentir como um super herói se você não consegue ir ao banheiro sozinho".

Confira o vídeo a seguir:

Christian Bale thinks Robert Pattinson is a "good choice" for #Batman. His advice? "Be able to pee by yourself" | #FORDvFERRARI – Variety Studio at #TIFF19 presented by @ATT pic.twitter.com/eiTlieVH5R

— Variety (@Variety) September 8, 2019