Kristen Stewart apoia escolha de Robert Pattinson para viver Batman

Kristen Stewart, a Bella de Crepúsculo, afirmou no último sábado (7) em entrevista à revista Variety que apoia a escolha de Robert Pattinson para viver a próxima versão do Batman no cinema.

De acordo com a atriz, o colega de elenco na franquia vampiresca “é a pessoa certa para o papel". Ela também mostrou a satisfação pessoal com a decisão: "Estou muito feliz por ele", revelou.

A artista e Pattinson também já estiveram juntos na vida real. Eles namoraram entre 2008 e 2012, mas terminaram após Stewart assumir ter traído o ator com o diretor Rupert Sanders, de "Branca de Neve e o Caçador".

Apesar do passado conturbado com intérprete de Edward Cullen, ela não só demonstrou profissionalidade com o colega de profissão como também disse que adoraria se juntar a ele no novo filme do Homem-Morcego.

Atualmente Stewart promove o longa-metragem "Seberg" no Festival de Toronto. Ela também está no elenco do remake de "As Panteras".