Com filme sobre Babenco, Bárbara Paz conquista prêmio de Melhor Documentário em Festival de Veneza

Após levar prêmio da Crítica Independente, Bárbara Paz conquistou o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Veneza por "Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou".

O filme conta a história do diretor argentino que dá nome ao título e já foi casado com a atriz. Além de dirigir o longa-metragem, ela também foi uma das produtoras.

Hector Babenco morreu em 2016 por conta de uma parada cardíaca. Ele foi o responsável por filmes como "O Beijo da Mulher Aranha" e "Carandiru".

Leão de Ouro

O Leão de Ouro, que é o maior prêmio do festival de cinema italiano foi concedido a "Coringa", projeto do diretor Todd Phillips que conta a origem do icônico vilão do Batman.