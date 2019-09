'Coringa' conquista Leão de Ouro no Festival de Veneza

Desde o início do Festival de Veneza "Coringa" era o filme mais comentado da lista de concorrentes. O falatório culminou no principal prêmio do evento: o Leão de Ouro.

De acordo com a revista Variety, além da vitória do longa de Todd Phillips, a nova produção do diretor Roman Polanski, "An Officer and a Spy" ("Um oficial e um espião" em tradução livre), ganhou o Grande Prêmio do Júri – considerado a segunda maior conquista do festival de cinema.

O feito do projeto que narra a origem do principal vilão do Batman traz um prestígio "artístico" para uma obra de Hollywood. Dessa forma, as especulações sobre indicações ao Oscar têm aumentado, principalmente na categoria de Melhor Ator para Joaquin Phoenix, que interpreta o Palhaço do Crime.

"Coringa" chega aos cinemas brasileiros no dia 3 de outubro.

