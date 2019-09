'It: Capítulo 2' abre bilheteria nos Estados Unidos com novo recorde

Como era esperado, "It: Capítulo 2" teve uma abertura bombástica nos Estados Unidos. De acordo com a Variety, a bilheteria doméstica do filme foi de US$ 91 milhões.

A marca atingida fez com que o longa de terror se tornasse o segundo mais lucrativo do gênero no país. Na frente

dele está apenas o próprio antecessor, "It: A Coisa", com US$ 123 milhões.

A bilheteria global da sequência da produção de 2017 já soma US$ 185 milhões no mundo todo.

"It: Capítulo 2" é baseado no livro de Stephen King e narra a nova batalha do Clube dos Perdedores contra a entidade do palhaço Pennywise. O filme é dirigido por Andy Muschietti.