Separada de Bradley Cooper, Irina Shayk posa nua para grife americana

A modelo russa Irina Shayk protagonizou um ensaio para uma grife de moda, onde aparece nua, de meia-calça, coberta por uma bolsa da marca. Ela compartilhou em seu Instagram uma gravação feita nos bastidores do ensaio, ainda parcialmente vestida.

As fotos foram publicadas três meses após a garota propaganda da marca norte-americana anunciar o fim do relacionamento de quatro anos com o ator Bradley Cooper, pai da filha de dois anos da modelo.

O namoro do ator com a modelo chegou ao fim em meio a fortes boatos sobre um affair ainda não confirmado do astro com a cantora Lady Gaga, com quem estrelou o filme ‘Nasce uma Estrela’, no ano passado.

No Oscar 2019, Cooper e Gaga roubaram os holofotes ao demonstrarem bastante intimidade durante a apresentação da música “Shallow”, vencedora da estatueta de Melhor Canção Original.

Anteriormente a Cooper, Shayk manteve um relacionamento de quase cinco anos com o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo. No momento, a modelo vive em Los Angeles com a filha, enquanto Cooper intercala sua vida em Hollywood com Nova York.

