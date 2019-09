Pesadelo na Cozinha: Jacquin transforma rotina de restaurante esportivo; reveja o episódio

Erick Jacquin chega para conhecer o Esporte Bar e Restaurante / Carlos Reinis/Band

O chef Erick Jacquin tenta ajudar o proprietário JC, que investiu todo o seu dinheiro para abrir o Esporte Bar e Restaurante, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O proprietário não guardou nada para o capital de giro, está em apuros e chamou o chef para ajudá-lo a resolver os problemas.

Jacquin voltou ao Esporte Bar e Restaurante para analisar um dia de serviço com os clientes, mas ficou em choque com a desorganização e falta de utensílios. Com o caos formado no estabelecimento, o chef saiu do restaurante para resolver alguns problemas.

Decidido a mudar de vez a situação do Esporte Bar, Erick Jacquin teve uma conversa sincera com JP, onde os dois falaram da vida, do restaurante e dos problemas. Para mostrar um novo modelo de negócio para o proprietário, o chef deu um choque de realidade em JP. Jacquin ainda ensinou uma nova receita para os cozinheiros do estabelecimento.

Em mais uma conversa com JC, Jacquin descobriu que os problemas no restaurante vão além do financeiro e desorganização. A equipe do Pesadelo na Cozinha reformou o Esporte Bar, que até mudou de nome. Após as mudanças, o chef analisou mais um dia de serviço no bar e restaurante.

Na próxima terça-feira, 10, o chef Erick Jacquin tenta salvar mais um restaurante em caos. O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health.