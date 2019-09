Aos 46 anos, Letícia Spiller posa sem retoques para campanha de lingerie

View this post on Instagram

Fui convidada pela @loungerie para me despir de filtros e revelar meu íntimo na série Prazer, Loungerie. São 5 episódios focados no universo da mulher, tudo feito por um time 100% feminino. E o primeiro já está no ar! Foi uma honra fazer parte deste time de super mulheres! Acompanhe no @loungerie ou arraste pra cima no link dos meus stories! #prazerloungerie #publi