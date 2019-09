Público faz fila na Bienal para receber livros doados por Felipe Neto

Além de acompanhar as atrações do último fim de semana da Bienal do Livro no Rio de Janeiro, o público parou em uma fila enorme para receber os 14 mil livros comprados por Felipe Neto com a temática LGBTI após a tentativa de censura da Prefeitura da cidade.

Os livros foram embalados em plástico preto, lacrado e carregam a seguinte mensagem: "Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas".

Livros doados tinham mensagem provocativa / Flavia Ciane/Reprodução/Twitter

Na noite de sexta-feira, 6, o youtuber anunciou em um vídeo que compraria uma grande quantidade de obras e sua distribuição gratuita ao público presente à Bienal neste sábado, a partir das 12h.

A ação é uma resposta ao vídeo publicado na quinta pelo prefeito Marcello Crivella (PRB) contra o beijo gay da HQ Vingadores: A cruzada das crianças, e à ação da prefeitura de sexta, quando dez funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) foram ao evento para identificar e lacrar livros considerados "impróprios".

Veja também a fila formada para a retirada dos livros: