Em resposta a Crivella, Felipe Neto distribui 14 mil livros com temática LGBT de graça neste sábado

Após a polêmica envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro e a Bienal do Livro da cidade, uma ação organizada pelo youtuber e empresário Felipe Neto irá distribuir gratuitamente 14 mil livros com a temática LGBT neste sábado (7), a partir das 12h, no Riocentro, zona oeste carioca.

Na sexta-feira, Marcelo Crivella (Republicanos, antigo PRB), determinou o recolhimento de todo o material que fosse considerado "impróprio", citando como exemplo uma revista em quadrinhos dos Vingadores que mostra dois personagens masculinos se beijando.



A organização do evento conseguiu na Justiça do Rio uma liminar para impedir a interferência da administração do município no evento e para garantir a sua continuidade. A atitude de Crivella foi criticada por escritores, editoras e diversas personalidades na internet, e chamou a atenção de Felipe Neto.

Em um vídeo no YouTube, ele afirmou ter comprado 10 mil exemplares dos principais títulos com temática LGBT disponíveis na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que começou no dia 30 de agosto e termina neste domingo (8). Depois, pelo Twitter, Neto confirmou ainda a compra de mais 4 mil títulos.

Reprodução

Todos serão distribuídos gratuitamente na Bienal, em embalagens pretas com um adesivo com a frase "este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas". O visitante receberá uma unidade sortida, não podendo escolher qual título irá levar – estão entre eles livros como “Com Amor, Simon”, de Becky Albertalli, e “Boy Erased: Uma Verdade Anulada”, de Garrard Conley.

gente, os adesivos que serão colados no saco preto, junto com os mais de QUATORZE MIL livros #LGBTQIA comprados pelo @felipeneto (que serão distribuídos GRATUITAMENTE na @bienaldolivro, amanhã) já estão QUASE PRONTOS! 😯 pic.twitter.com/GxTltg4OQc — Vá Ler um livro (@valerumlivro) September 6, 2019