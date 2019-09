Zooey Deschanel termina casamento de quatro anos com Jacob Pechenik

A atriz Zooey Deschanel está solteira. A estrela de "New Girl" anunciou nesta sexta-feira (6) sua separação do produtor Jacob Pechenik, que esteve casado por mais de 1460 dias com ela.

LEIA MAIS:

CEO da Sony descarta volta do Homem-Aranha à Disney e sugere ideia de reunião com Venom

Um porta-voz contou à revista norte-americana People, em nome do casal, que "após muita discussão e um longo período de reflexão nós decidimos que somos melhor como amigos, colegas de trabalho e pais do que companheiros para a vida toda".

"Nós continuamos comprometidos com nosso trabalho, nossos valores e, acima de tudo, nossos filhos", garantiu o casal. "Agradecemos por respeitarem nossa privacidade neste momento".

Zooey, de 39 anos, e Jacob, 47, ficaram noivos em 2015 após se conhecerem no set da comédia "Rock The Kasbah", estrelada por Bill Murray. No mesmo ano, o casal teve sua primeira filha, Elsie, agora com quatro anos.

Dois anos depois, nasceu o pequeno Charlie, de 2 anos.

Anteriormente, a vocalista da dupla "She & Him" foi casada com a voz de Death Cab for Cutie, Ben Gibbard.