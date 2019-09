Smithsonian Channel apresenta as primeiras atrações produzidas no Brasil

O canal de TV por assinatura Smithsonian, que chegou ao Brasil no final de abril, estreia nesse fim de semana suas primeiras produções filmadas no país. Trata-se do lançamento mundial de “O Reino da Onça-Pintada” e “Pantanal: Tesouro Verde”.

Cada especial terá uma hora de duração e focará na maior planície alagável contínua do planeta, o Pantanal Mato-Grossense. Em “O Reino da Onça-Pintada”, o documentário, que vai ao ar no sábado (7), às 22h, acompanha a população de onças-pintadas que habita uma área protegida do Pantanal.

Esta região, situada no interior do Parque Estadual Encontro das Águas, concentra o maior número desses felinos no mundo. Nessas terras úmidas e exuberantes, as onças-pintadas caçam jacarés e capivaras, e chegam a alcançar até o dobro do peso médio de indivíduos da mesma espécie que vivem em outros biomas.

Os grandes felinos são atrativo para os turistas que visitam o Pantanal e, embora antes considerados uma ameaça, hoje são valorizados para a prática do ecoturismo.

‘Pantanal: Tesouro Verde’

Essa produção, que será exibida domingo (8), às 22h, apresentará ao público o espetáculo de vida selvagem que se forma às margens do chamado “lago rebelde”.

O programa mostra detalhes do "lago rebelde" / Smithsonian Networks

As águas do local atraem uma impressionante variedade de animais nos meses de estiagem, incluindo antas, colhereiros – aves pernaltas que vivem em terrenos pantanosos – e uma infinidade de jacarés e onças-pintadas.