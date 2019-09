Com participações de Ozzy Osbourne e Halsey, Post Malone lança seu terceiro álbum

Post Malone lançou o novo álbum nesta sexta-feira (6). "Hollywood's Bleeding" é o terceiro disco do rapper e, como é característico do artista, transita por vários estilos.

A prova disso são as várias participações especiais, que vão de Ozzy Osbourne a Halsey. Os bastidores do projeto também contam com nomes importantes, como é o caso de Kanye West ao compor a canção "Internet".

Leia mais:

Metro Indica: veja quais são as principais atrações culturais em São Paulo neste fim de semana

Da música romântica ao blues, São Paulo recebe vários shows neste fim de semana

O disco de 17 faixas foi lançado por completo hoje, porém já tem alguns sucessos divulgados anteriormente, a exemplo de "Sunflower", que faz parte da trilha sonora da animação do herói da Marvel "Homem-Aranha no Aranhaverso".

Ouça "Take What You Want", música de Post Malone que reúne Ozzy Osbourne e o rapper Travis Scott: