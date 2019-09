Com novo disco, Siba vem para São Paulo apresentar seu 'Barato Pesado'

Coco de roda, de embolada, rural, zambê… A música tradicional da Mata Norte pernambucana é a grande referência na carreira de Siba, e não poderia ser diferente em seu terceiro álbum, “Coruja Muda”, que ganha o mundo hoje e será apresentado pela primeira vez em dois shows no Sesc Pompeia, dias 13 e 14 desse mês.

Produzido pelo próprio artista em parceria com João Noronha, o trabalho, segundo o autor, é inspirado nas tradições de poesia oral nordestina, sempre exaltada pelo ex-integrante do Mestre Ambrósio. Parte dessa raiz que Siba traz no peito estará presente nos shows, com o grupo Fuloresta, com quem já gravou um álbum e é formado por músicos veteranos da Zona da Mata de Pernambuco.

No disco, o poeta inclui em seu balanço musical a rumba congolesa, como em “Vem Batendo a Asa”, o frevo, de “Barato Pesado”, e embolada, de “Tamanqueiro”, que conta com participações das guitarras de Dustan Gallas e Arto Lindsay. Em “Coruja Muda”, as variações de Siba são muitas, dançantes e instigantes.

Serviço

Sesc Pompeia (r. Clelia, 93; tel.: 3871-7700)

Dias 13 e 14 de setembro, às 21h30

R$ 30