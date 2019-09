Da música romântica ao blues, São Paulo recebe vários shows neste fim de semana

A capital paulista recebe neste fim de semana uma série de shows nos mais variados estilos. Confira alguns deles e faça a sua programação!

Jaloo

O artista lança hoje seu segundo álbum, em um novo projeto, com parcerias. Não por acaso o trabalho foi batizado de “ft”, abreviação de “featuring” (“com participação de”), ao lado de nomes como Nave, Gaby Amarantos, Dona Onete, Céu, entre outros. No Cine Joia (praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, às 19h; R$ 80).

Laura Aufranc se apresenta no Estúdio Fiaca / Divulgação

Laura Aufranc

A cantora apresenta seu segundo álbum solo, agora com direção de Romulo Fróes, “Em Você Um Nó”. Feito como “um relato confessional”, segundo a artista, será apresentado hoje, às 20h30. No Estúdio Fiaca (r. João Anes, 117, Alto da Lapa; R$ 15).

A Influência do Blues

O evento explora a influência do gênero e sua reverberação sobre outros ritmos como o jazz, o rock, o reggae, o rap e a música brasileira, com shows de Helião, Junior Dread, Doctor MCs, entre outros, de hoje (20h), a domingo (17h). No Sesc 24 de Maio (r. 24 de Maio, 109, Centro; R$ 30).

Héloa se apresenta no Auditório Ibirapuera / Divulgação

Héloa

A cantora sergipana Héloa faz show hoje, às 21h, de lançamento de seu segundo disco, “Opará”. A apresentação terá participações especiais de Luedji Luna, Mulheres Livres e Zé Nigro. No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera, às 21h; R$ 30).

Imprô

Festival independente que reúne artistas que ultrapassam os parâmetros da canção, optando pela música experimental e o improviso. A abertura fica com Mariá Portugal, às 21h. No Estúdio Bixiga (r. Treze de Maio, 825, Bela Vista; R$ 20. Programação em improfestival.com.br, até 15/9).

Rico Dalasam se apresenta no Sesc Belenzinho / Divulgação

Rico Dalasam

O cantor e compositor segue com o show “70 Semanas”, que celebra o tempo que passou sem lançar músicas, repensando a sua produção, e inclui faixas de 2015 e 2016, além de surpresas. No Sesc Belenzinho (r. Padre Adelino, 1.000, às 21h30; R$ 30).